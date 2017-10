Semaine bleue 2017 - 2 au 8 octobre

Pour la deuxième année, la Semaine bleue prolonge sa thématique et invite à faire société à tout âge : créer du lien social, favoriser les rencontres, amener à l’échange et au partage.

Et pour aller plus loin, elle s’ouvre à de nouveaux horizons et tend à amplifier les liens inter-générationnels par de multiples rencontres avec les plus jeunes.

Impliqué dans la Semaine bleue, le Département de la Drôme est particulièrement attentif aux personnes âgées et mène une politique de solidarité accrue en leur faveur : protéger les plus fragiles, favoriser le respect de la dignité, lutter contre l’isolement, partager et transmettre des valeurs parce que les seniors doivent pouvoir s’épanouir, rester en bonne santé, vivre en sécurité et participer activement et pleinement à la vie économique, sociale, culturelle et politique. Les services de coordination, d’autonomie et de prévention ( CAP ) du Département accompagnent chaque jour les seniors sur tout le territoire drômois en collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs du secteur. Et pour un accueil et des réponses personnalisés, un accompagnement direct, la plate-forme départementale d’information Drôme Solidarité répond aux demandes des personnes âgées, aux aidants et aux familles.

Téléchargez les programmes d’une Semaine bleue conviviale.

Des conférences, des ateliers, des balades, du cinéma… une invitation aux rencontres pour aborder la vie avec le sourire et la bonne humeur.

Programme de la Semaine Bleue 2017 - Grand Valentionois (PDF, 730 Ko, nouvelle fenêtre)

Programme de la Semaine Bleue 2017 - Drôme des collines (PDF, 785 Ko, nouvelle fenêtre)

Programme de la Semaine Bleue 2017 - Vallée de la Drôme (PDF, 750 Ko, nouvelle fenêtre)

Programme de la Semaine Bleue 2017 - Drôme provençale (PDF, 780 Ko, nouvelle fenêtre)