Journée de l'autonomie et de l'habitat

Des conseils et des aides pour adapter au mieux l’aménagement de son logement au vieillissement, au handicap et à la perte d’autonomie.

Des informations sur les services d'aides à domiciles (portage de repas ou de livres, téléalarme, aide ménagère…)

Des stands de professionnels et d'associations

Des ateliers et des mini-conférences sur l’habitat, la cohabitation intergénérationnelle, l’aide aux aidants, les nouvelles technologies (TV connectée, téléphone adapté, canne pour prévenir les chutes…), les activités physiques spécifiques, les loisirs et la prévention des accidents domestiques

Conférence animée par le sociologue Michel Billé à 14 h

Des journées organisées pour vous par le département et ses partenaires

Les Rendez-vous 2018 - 4 dates > 4 Lieux - De 13 h 30 à 19 h - Entrée gratuite

JEUDI 1ER FÉVRIER - Châteauneuf-du-Rhône - Salle polyvalente - Le Village

14h : conférence animée par le sociologue M. Michel Billé « Vivre chez soi » : le domicile est le lieu de prédilection pour cultiver l’autonomie encore faut-il que ce domicile évolue et que la personne y soit soutenue…

16h15 - 16h45 et 18h30 - 19h : l’Aménagement de l’habitat animé par SOLIHA

17h -17h30 : Parcours prévention des chutes animé par Alexis Lanoot / La Mutualité Française

17h45 -18h15 : Le viager animé par Maître Cédric BUCHEL

VENDREDI 2 FÉVRIER - Montélier - Centre Jean Giono - Avenue du Vercors

14 h : conférence ‘vieux et libre’ animée par M. Michel Billé, sociologue autonomie et dépendance ou interdépendance ? Autonomie et liberté, autonomie et indépendance

ateliers (gratuit) : inscription sur place .

16h00 (30’) : ‘Equilibre et latéralisation’ avec la médiation animale - par l’association O’Tour Des Ani’Maux .

16h30 (45’) : ‘Gestes et postures dans votre quotidien’, un logement pratique à vivre pour se faciliter la vie, avec l’intervention d’un ergothérapeute – par Soliha Drôme .

16h30 (30’): ‘Motricité’, parcours d’activité physique adaptée innovant, éducatif (validé scientifiquement) composé de 3 postes : vélo avec selle mobile proprioceptive, exercices de mobilité articulaire et activité d’équilibre/renforcement musculaire… pour retrouver confiance en soi et améliorer la forme physique – par l’association Atelier Inawa .

JEUDI 8 FÉVRIER - Mercurol - Espace Eden - 940 route des Alpes

VENDREDI 9 FÉVRIER - Die - Centre le Martouret - Route d’Ausson