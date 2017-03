Journée des droits des femmes

« Le Conseil départemental finance 15 Centres de Planification et d’Education Familiale, répartis sur l’ensemble du territoire drômois. Il s’agit de lieux de parole, d’écoute, d’information et de consultations ouverts à tous et toutes. Quel que soit l’âge, tous les sujets peuvent y être abordés sans tabous et en toute confidentialité : sexualité, contraception, maternité, MST/sida, IVG, vie conjugale, relations parents/enfants… » a expliqué Annie Guibert, vice-présidente du Département chargée du Social, lors de sa rencontre avec les professionnels de santé du Centre de Planification et d’Education Familiale de Valence-Méliès, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Six de ces centres sont gérés par le Département (Valence Méliès et son antenne au centre de santé jeunes, Portes-lès-Valence, Livron, Loriol, Die et Pierrelatte), cinq sont hospitaliers (hôpitaux Drôme nord à Romans et Saint-Vallier, Valence, Crest et Montélimar), 4 sont gérés par l’association du Mouvement Français du Planning Familiale (Valence, Romans, Dieulefit, Nyons et son antenne à Buis-les-Baronnies).

Chaque année plus de 9 000 consultations médicales sont réalisées par l’ensemble des CPEF drômois dont un tiers concernent des mineurs.

Téléchargez la plaquette d’information des Centres de Planification et d’Education Familiale (PDF,3.8 Mo)