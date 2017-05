24e Traversée de la Drôme à vélo

Karim Oumeddour, conseiller délégué au sport et à la jeunesse : « Cette initiative, unique dans l’Académie, souligne la dynamique drômoise en faveur de la jeunesse ».

Organisée par l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), soutenue par le Département de la Drôme et l’Éducation Nationale, la Traversée de la Drôme à Vélo remporte chaque année un franc succès auprès des élèves, des parents et des enseignants.

Cette année, 528 élèves, issus de 22 classes de CM1 et CM2 (13 écoles représentées) prendront le départ de cette 24e édition. Au programme : 5 étapes et 250 kms à parcourir pour rallier Hauterives à Buis-les-Baronnies. Quatre autres villes étapes ponctueront le parcours (Romans, Crest, Taulignan et Grignan) et permettront aux jeunes randonneurs de découvrir les curiosités patrimoniales du département.

Coté organisation et sécurité tout est prévu pour que les enfants effectuent un périple sûr et bien encadré. Plus de 200 personnes sont mobilisées pour l’encadrement des élèves (enseignants, parents bénévoles, animateurs USEP) et 50 bénévoles pour la logistique (USEP, associations partenaires).

Cette manifestation sportive et pédagogique, d’ampleur départementale, fait l’objet du soutien du Conseil départemental à hauteur de 11 700 €. Le Département offre également une dotation en tee-shirts aux couleurs de la Drôme et de la TDV (600 ex) à tous les participants et accompagnateurs (1 500€). La Direction des déplacements a réalisé un important travail technique, cartographique et reprographique essentiel à la réalisation du Road Book utilisé par les classes tout au long de la TDV.

Le départ de la Traversée de la Drôme à Vélo 2017 aura lieu lundi 29 mai à Hauterives à partir de 10h.

Partenaires : Département de la Drôme, Direction Académique de la Drôme, CDOS, Préfecture de la Drôme, Prévention MAIF, MAE Solidarité, Crédit Mutuel et Crédit Mutuel Enseignant, LION’S CLUB, 55 communes-étapes pour l’accueil des enfants à midi ou le soir.