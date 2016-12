La luge 4 saisons pour des sensations fortes !

Nouveauté à la station du Col de Rousset : découvrez la luge 4 saisons

En cette fin d’année, la station du Col de Rousset se dote d’un nouvel équipement de loisirs à destination de tous les publics.

Le Département a investi 1,6 M€ pour l’installation d’une luge 4 saisons accessible à tous, pour renforcer l’attractivité du Vercors dromois et des stations en proposant une offre plus structurée.

Dotée d’une pente jusqu’à 59%, que ce soit à la montée ou à la descente, ce sont des sensations garanties que procurent la nouvelle luge 4 saisons proposée au Col de Rousset.

Le circuit propose une montée "droit dans la pente" de 300 m et une descente de 760 m avec de nombreux virages, des ruptures de pentes, une passerelle surélevée, une alternance de passages en sous bois et en clairières. Un système de manche entre les jambes permet à l’utilisateur d’être acteur dans sa vitesse et garantie une montée d’adrénaline !

La descente s’effectue en solo (un adulte ou un grand enfant) ou en duo (un adulte et un enfant). Conçue pour satisfaire les amateurs de sensations ou simplement amoureux de la nature, le parcours se dessine dans un cadre magnifique avec d’un côté les hauts plateaux du Vercors et de l’autre les falaises du Diois. Un radar photo positionné à la fin du parcours permet aux utilisateurs de repartir avec un cliché souvenir.

Ouverture à partir du 17 décembre 2016

La luge 4 saisons est ouverte tous jours pendant les vacances scolaires zone A et tous les weekends hors vacances scolaires (sauf basse saison).

Toute l’année sur réservation pour les groupes.

Elle peut être aussi privatisée pour tout type d’événement

Tarifs

5 € le tour de luge (1 personne ou 1 personne + 1 enfant)

Pour toutes les personnes qui achètent un forfait de ski de 4 jours minimum, un tour est offert.

Autres Tarifs sur internet : ladromemontagne.fr

Une billetterie est disponible sur place (à proximité immédiate de la luge) en complément des caisses proposées l’hiver et l’été sur la station.

Tarif photo : 2 € la photo (10 X15)

Accessibilité

La luge est accessible aux personnes à mobilité réduite qui seront véhiculées jusqu'au départ en motoneige ou en voiture. Selon le type de handicap, les personnes peuvent accéder à la luge comme une personne valide, la condition étant de pouvoir freiner.