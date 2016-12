Club Drôme 2017

Le Département s’engage pour les sportifs drômois au top niveau.

Vendredi 16 décembre, en présence de Kévin Mayer, médaille d’argent du décathlon aux JO de Rio 2016, Odette Durand, présidente du Comité départemental olympique et sportif, a présenté la sélection 2017 du Club Drôme. Sous l’œil attentif de Patrick Labaune, président du Département, et du parrain de la promotion Renaud Lichtenstein, arbitre de tennis international, elle en a dévoilé la composition : 19 athlètes (8 filles et 11 garçons) qui vont bénéficier d’un soutien financier du Département et de partenaires privés.

Karim Oumeddour, conseiller départemental chargé du sport et de la jeunesse n’a pas manqué de rappeler la joie partagée des performances olympiques de Mathilde Cini, 7ème au relais 4 fois 100 m de nage libre et de Kévin Mayer. Il a également souligné toute l’importance du Club Drôme qui permet d’accompagner de jeunes espoirs du sport de haut niveau.

Une subvention de 40 000 € est allouée par le Conseil Départemental, partenaire majeur et historique du Club Drôme, aux 19 sélectionnés de l’année 2017. Sous forme de bourse, cette somme, complétée d’un accompagnement, permet à ces jeunes sportifs de financer une partie de leur pratique sportive et de leur scolarité. Trois d’entre eux (Kévin Mayer, Mathilde Cini et Romain Mayet) préparent déjà les JO de Tokyo 2020 et recevront une aide complémentaire pour cette compétition emblématique.

Les 19 athlètes de la promotion 2017

Kévin MAYER, Athlétisme (Décathlon) - Entente Athlétique Rhône Vercors, Mathilde CINI, Natation – Valence Triathlon, Romain MAYET, Cyclisme (BMX) - BMX Portes les Valence, Morgane CHARRE Cyclisme VTT – VTT Ardbike, Corentin GUINET, Natation handisport – Handisport Valence, Bilal HAMACHE, Tennis de table – ASPTT Romans, Marie SORIANO, Escrime - Cercle d’Escrime Rhodanien, Déborah LAFFONT, Biathlon - Vercors Ski de Fond, Chloé DUDOIGNON, Course d’orientation – Valence Sport Orientation, Raphaël MASLIAH, Course d’orientation – Loisir Orientation Vercors, Camille MASSERAN, Escalade – Escalade Club Romanais, Maxime MENNESSON, Triathlon – Valence Triathlon, Thomas LOHIER, Triathlon – Valence Triathlon, Gréta RICHIOUD, Cyclisme – Union Cycliste Tain Tournon, Léa CURINIER, Cyclisme – Union Cycliste Montmeyran Valence, Hugo METIFIOT, Judo – Dojo Romanais, Assadilah KARANI HASSANI, Athlétisme – UMS Athlétisme, Lorenzo VASSALO, Judo - Dojo Romanais, Enzo VERPIOT, Natation Handisport – Valence Handisport.

Photo: J.Delmarty