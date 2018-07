Projet « Routes remarquables du Vercors »

L'exposition des travaux des étudiants de l'Ecole d'Architecture de Grenoble est à voir au à l'office de tourisme de Saint-Jean-en-Royans jusqu’au 20 août.

Dans le cadre d’un atelier pédagogique de troisième année d’étude, 22 étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) ont sillonné les routes du massif du Vercors pour mener une réflexion sur le projet de valorisation des routes remarquables du Vercors. Un projet conduit par les Départements de la Drôme et de l’Isère, le Parc naturel régional du Vercors et les intercommunalités du massif, ayant pour objectif de redonner de la notoriété à ces routes remarquables, parfois vertigineuses, qui participent de l'identité du Vercors et de constituer une offre touristique attractive et renouvelée.

En formulant les enjeux, en décryptant les questions d'intégration paysagère, en réfléchissant à un accueil fonctionnel des publics, en apportant des idées concrètes sur les tendances actuelles et innovantes, leurs travaux apportent du grain à moudre aux acteurs du territoire et leur permettent de se projeter sur ce chantier à co-construire.

Répartis en 11 groupes de deux personnes, les étudiants ont proposé des projets différents et complémentaires pour l'aménagement des routes ou de leurs abords, notamment celles de Saint-Nizier, de la Bourne, des Ecouges, des Coulmes, de la Gervanne, du Rousset, des Gâts, de Menée ou encore celle des balcons du Trièves.

Leurs propositions, de natures très diverses, ont en commun l'attention portée à l'accueil du public, sur la mise en valeur des lieux par l'immersion, sur l'itinérance au sein du territoire visant de meilleures retombées économiques locales.



Office de tourisme, 13 place de l’église, Saint-Jean-en-Royans - 04 75 48 61 39