Mardi 13 mars 2018, Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, Patricia BRUNEL-MAILLET, Vice-présidente chargée de l’environnement et de la santé, Professeur Martine WALLON, Chargée de mission 3ème cycle études de médecine de l’Université Claude Bernard Lyon 1, ont signé une convention de partenariat pour une durée de 4 ans.

La baisse significative du nombre de médecins touche de plus en plus de départements et n'épargne pas la Drôme. « Pouvoir accéder aux soins et services de santé quel que soit l'endroit où l’on vit relève d’une question d'équité et de solidarité entre citoyens et territoires. C’est avec cette détermination à être chaque jour auprès de nos concitoyens, que le Département a lancé un plan de mobilisation générale pour redynamiser l’offre de santé » a expliqué Marie-Pierre MOUTON. « Le Département met tout en œuvre pour aider les territoires drômois à préserver et conforter la présence de médecins généralistes ». Un plan dont la mesure phare repose sur un partenariat étroit avec la faculté de médecine de Lyon permettant de délocaliser la formation de maîtrise de stage universitaire (MSU) sur le territoire drômois.

Objectifs : sensibiliser et aider les médecins généralistes drômois à devenir maîtres de stage, une des conditions essentielles pour inciter les jeunes internes à effectuer leur stage en Drôme. Pour un futur médecin, le stage d’internat est un moment important en vue de l’orientation de sa carrière. Accueillir le plus grand nombre d’internes favorisera leur installation dans la Drôme et la reprise d’une patientèle.

Grâce à cette convention et pour la première fois, l’Université Claude Bernard autorise la tenue de formations de maîtrise de stage universitaire « hors les murs ». La 1ère promotion de 30 stagiaires médecins généralistes effectuera sa formation les 22 et 23 mars prochains au Département de la Drôme. Au programme : acquisition des éléments conceptuels, théoriques, administratifs et pratiques nécessaires à la maîtrise de stage ambulatoire en 3ème cycle de médecine générale. L’équipe pédagogique des formations MSU est constituée d’un expert national et de 3 formateurs drômois : Dr Pigache et Dr Farge installés à Châteauneuf-de-Galaure et du Dr Dupraz à Chabeuil.

D’autres actions sont menées à l’initiative du Département de la Drôme :