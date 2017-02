Un nouvel échangeur sur la LACRA, à Valence

D’ici fin 2019 devraient débuter les travaux d’un nouvel échangeur reliant la route de Montélier (RD 119) à la route Nationale 7 (« LACRA »).

20 000 voitures par jour sont attendus lors de sa mise en place entre les échangeurs des Couleures et de Chabeuil. Une réalisation qui va permettre le désengorgement et une meilleure accessibilité du secteur Est de Valence, de Chabeuil et de Montélier.

Optimiser les temps de parcours et la sécurité des usagers de l’Est valentinois, assurer le développement du secteur, garantir l’attractivité du tissu économique de Chabeuil et de Montélier sont les objectifs de cette opération d’envergure. Un chantier d’importance dont le montant total de 6M€ (études, travaux et acquisitions foncières confondus) sera co-financé par le Département (4 M€ - dont 2 M€ de la part de la ville de Valence) et par l’Etat (2 M€).

« Il s’agit là d’un véritable aboutissement que nous attendons depuis des années. Et pour accélérer encore les choses, le Département prend en charge la maîtrise des travaux qui débuteront après la réalisation des études réglementaires préalables et des acquisitions foncières » a expliqué Patrick Labaune, président du Conseil départemental en présence d’André Gilles, vice-président chargé des routes et de Nicolas Daragon, maire de Valence lors de deux réunions publiques qui se sont tenues les 7 et 8 février.