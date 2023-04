7ème Semaine Olympique et Paralympique

Casser les idées reçues et changer de regard sur le handicap dès la cour de l’école. Et quoi de mieux que le sport pour lutter contre les préjugés, favoriser les rencontres et l’inclusion ?

C’est tout le but de la Semaine olympique et paralympique qui s’est déroulée ces jours derniers dans de nombreux établissements scolaires de la Drôme et s’est terminée avec la Journée mondiale de la santé.

Tout au long de cette semaine, le Département de la Drôme, labellisé « Terre de Jeux 2024« , a accompagné plusieurs collèges « Génération 2024 » en proposant (avec de nombreux partenaires dont le CDOS 26, le Comité handisport de la Drôme et le Comité Drôme Ardèche du Sport Adapté) des animations pour faire découvrir le Para-Sport aux collégiens, les sensibiliser aux multiples bienfaits du sport et leur donner envie de découvrir les Jeux.

Et puis le sport est le meilleur moyen de préserver sa santé dès le plus jeune âge. Alors… on (se) bouge !