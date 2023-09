À la découverte des sports et loisirs de nature !

Rendez-vous du 24 au 30 septembre pour la Semaine des sports et loisirs de nature Drôme-Ardèche.

Du dimanche 24 au samedi 30 septembre 2023, le Département de la Drôme co-organise la Semaine des sports et loisirs de nature, aux côtés d’Arche Agglo et du Département de l’Ardèche. Cet événement a lieu autour des villes de Saint-Félicien, Tain-l’Hermitage, Tournon-sur-Rhône et Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Au programme : découverte des sports de nature (trail, marche nordique, canoë…), spectacles, projections de films, sports adaptés… Des animations gratuites et ouvertes à tous : familles, seniors ou collégiens.

A ne pas rater : projection gratuite du film « Canovélo, à la recherche de l’instant parfait », réalisé par notre ambassadeur sport nature Paul Villecourt. Rendez-vous à l’Espace des Collines (Saint Donat sur l’Herbasse) jeudi 28 septembre à 20h.

