Agriculture : Mon Panier Drômois

Ouverture d’un nouveau site de commandes en ligne de produits fermiers de la Drôme et de l’Ardèche.

Bonne nouvelle pour les locavores et pour tous ceux qui ont découvert les circuits courts pendant le confinement et souhaitent continuer à s’approvisionner facilement en produits locaux !

Sur monpanierdromois.fr (projet de la Chambre d’Agriculture de la Drôme et du réseau Bienvenue à la Ferme) 18 producteurs drômois et ardéchois proposent des produits frais et de qualité.

Objectif du projet : rendre l’e-commerce local accessible au plus grand nombre, soutenir les agricultrices et agriculteurs participant à cette entreprise.

Les bénéfices vont directement aux producteurs qui fixent leur prix.

Commande et règlement se font en ligne, sans engagement. Les paniers sont à récupérer en divers points de retrait localisés pour l’instant autour de la plaine de Valence.

La livraison à domicile en véhicule électrique est possible sur les communes de Valence Romans Agglo.