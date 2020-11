Alimentation : bien dans son assiette

Le Département propose aux acteurs de la restauration collective de les accompagner vers plus de produits bio et durables.

A tout âge, une alimentation de qualité contribue à une bonne santé. Le sujet est d’importance, particulièrement pour les plus jeunes et les seniors.

Alors comment intégrer plus de produits bio, sains et de qualité dans les repas quotidiens de tous ? Et notamment en restauration collective, laquelle devra intégrer 50% de produits durables et de qualité (dont 20% de bio minimum) d’ici janvier 2022 [loi Alimentation (EGAlim)].

Une évolution qui soulève de nombreuses interrogations auprès des prestataires :

comment adapter sa stratégie d’approvisionnement ?

comment accompagner les personnels vers de nouvelles pratiques ?

comment augmenter la qualité tout en maîtrisant son budget ?

comment sensibiliser les convives ?

Autant de questions qui appellent des réponses adaptées aux projets et contraintes de chaque structure.

Fort d’une expérience positive et réussie en la matière (restauration scolaire des collèges, création de la plate-forme Agrilocal), le Département de la Drôme propose aux équipes de restauration collective qui le souhaitent de les accompagner dans cette transition alimentaire.

Une initiative qui intervient en complément des démarches déjà portées par les collectivités et partenaires drômois.

Comment s’y prendre ?

En postulant à l’appel à manifestation d’intérêt « Pour une alimentation de qualité dans la restauration collective publique » accessible sur notre site (informations et contacts).

Les candidatures sont reçues au fil de l’eau. La prochaine sélection aura lieu d’ici fin 2020.

photo © Juan Robert