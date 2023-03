La Drôme vous donne rendez-vous au Salon du recrutement et de l’alternance, vendredi 24 et samedi 25 mars, à Valence.

Le Conseil départemental de la Drôme s’investit avec détermination pour l’emploi et l’insertion en poursuivant sa stratégie d’accueil de jeunes en apprentissage.

Afin d’anticiper les besoins de recrutement, de lutter contre la pauvreté (20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté) et de faciliter l’orientation et l’emploi des jeunes, la collectivité s’est donnée pour objectif d’accueillir 100 apprentis à la rentrée 2023.

Toutes nos offres d’apprentissage sont disponibles en ligne !

Les équipes du Département vous donnent rendez-vous vendredi 24 et samedi 25 mars au Salon du recrutement et de l’alternance, palais des congrès Jacques-Chirac à Valence – stand Drôme Attractivité, et vous invitent à la conférence « l’apprentissage dans la fonction publique territoriale au sein du Conseil départemental de la Drôme » qu’elles animeront vendredi 24 mars à 14h30.

Infos > https://www.recrutement-et-alternance-drome-ardeche.fr