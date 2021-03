Assemblée départementale – Le Département acteur de la relance

Crise sanitaire, économique et sociale… Le Département de la Drôme reste mobilisé et amplifie son soutien pour accompagner les publics fragiles et les acteurs de l’économie. Une thématique à laquelle de nombreux dossiers de la séance publique de lundi 29 mars 2021 ont été consacrés.

Accord départemental de relance pour la Drôme

Dans le cadre du plan France Relance élaboré pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19, un accord a été passé entre le Département de la Drôme et l’État afin d’apporter un soutien fort et coordonné au développement local. La réponse est un plan de plus de 647 M€ d’investissement à horizon 2025.

275 M€, dont 147 M€ portés par le Département, seront engagés sur la période 2021-2022 pour contribuer à l’effort de relance.

Soutien aux étudiants du campus de Valence

20 000 € (Crous Grenoble Alpes) pour la prise en charge du 1€ restant à charge des étudiants boursiers pour les repas pris dans les restaurants universitaires

4 000 € (Association Valentinoise des Etudiants) en appui au projet Solé’Val

40 000 € (Association de Promotion et de Développement de l’ESISAR) pour permettre aux étudiants de 4e année de rester sur le territoire pour effectuer leurs stages et assurer la proposition de stages de qualité.

Les Pass’Drôme à utiliser jusqu’au 30 septembre 2021

Les bons d’achat « Pass’Drôme » d’une valeur de 50€, offerts pour une réservation d’une nuit ou plus chez un hébergeur professionnel drômois et à utiliser dans les commerces locaux, restaurants, sites touristiques… sont valables jusqu’au 30 septembre prochain.

Nouvelles propositions pour soutenir la pratique quotidienne ou sportive du vélo (42 M€)