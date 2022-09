Avec Cycléo ça va rouler !

C’est un projet d’envergure (2023-2026) qui a va faciliter et sécuriser les déplacements des cyclistes, et particulièrement les trajets quotidiens, sur une partie du territoire de Valence Romans Agglo.

Porté par Valence Romans Déplacements, ce plan intercommunal vélo Cycléo prévoit la création de 200 km d’axes cyclables reliant les 31 principales communes de l’agglomération, soit un bassin de population de 227 000 habitants.

Pour contribuer à une circulation fluide, une signalétique horizontale et verticale balisera les pistes (ou bandes) cyclables. Dès cette année, deux sites pilotes seront testés à Valence et Guilherand-Granges.

Ce projet faisant écho au plan de développement vélo du Département, et les parcours empruntant plusieurs routes départementales Valence/Montélier (RD 119), Romans/Saint-Paul-lès-Romans (RD 92N), Valence/Chabeuil (RD 68), Valence/Malissard (RD 176 et 538A), un partenariat a été signé entre VRD (10 M€) et le Département (8,4 M€).

