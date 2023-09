Bénéficiez de matériel informatique reconditionné

Vous êtes étudiant, allocataire du RSA, travailleur en chantier d’insertion ou jeune adulte de l’aide sociale à l’enfance (+ 17 ans) ? Le Département vous propose de disposer de matériel informatique reconditionné, pour un an – renouvelable une fois – en échange d’une participation financière annuelle de 55€.

Comment obtenir ce matériel ?

Contactez l’un des huit tiers-lieux d’inclusion numérique partenaire. Le matériel vous sera remis, en plus d’un accompagnement pour maîtriser son utilisation.

Crest – Epi Centre

Rue Aristide Dumont – 04 75 25 14 33 – epicentre@mairie-crest.fr

130 avenue de la Gare – 04 82 32 64 10 – franceservices.sud-drome@pimmsmediation.fr

Place de la Fraternité – 06 35 84 37 12 – epi@loriol.com

3, Place Léopold Blanc – 06 09 33 76 16 – noelie@eustaches.com

Place Berlioz – 04 75 71 21 28 – maisoncitoyenne@mcng.fr

Avenue du Général de Gaulle – 04 75 45 12 36 – secretariat@mjc-herbasse.fr

220 route de l’Arps – 04 75 47 51 04 – contact@association-tracols.fr

30 rue Henri Dunant – 04 75 43 48 52 – contact@mptpetitcharran.org

D’où vient ce matériel informatique ?

Le Département a créé une filière de recyclage et reconditionnement d’ordinateurs et de tablettes : les matériels sont déconditionnés et recyclés par des personnes handicapées employées en ESAT (Établissement et service d’aide par le travail), puis reconditionnés par des personnes en insertion professionnelle, et enfin remis à des publics éloignés du numérique.

L’objectif : faciliter l’accès au numérique pour tous et permettre au plus grand nombre de réaliser ses démarches administratives et recherches d’emploi en ligne, de façon autonome, depuis chez soi.

Une initiative exemplaire, qui a déjà reçu deux prix au niveau national : le label « Territoire innovant » en argent, catégorie Territoire inclusif, décerné par l’association les Interconnectés, et le prix de l’innovation de l’Assemblée des Départements de France.