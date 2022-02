Budget 2022 : 747,1 M€ pour la Drôme et les Drômois

L’assemblée départementale, réunie sous la présidence de Marie-Pierre Mouton, a adopté lundi 7 février le budget primitif 2022 du Département. Le premier d’un mandat résolument engagé dans les transitions sociétales et environnementales.

Ce budget primitif, le premier de la mandature, acte 3 axes forts de la politique volontariste menée par la majorité départementale :

Engager le Département dans les transitions environnementales et sociétales en plaçant le développement durable au coeur de ses politiques (de construction ou d’aménagement, notamment) et en poursuivant la simplification et l’accessibilité de l’ensemble des services

Conforter le rôle du Département en tant qu’acteur majeur des solidarités afin de garantir des conditions de vie dignes aux plus fragiles, d’offrir des perspectives à la jeunesse, ou encore favoriser l’insertion et l’ascension sociale de tous les Drômois

Confirmer son rôle de partenaire de proximité auprès des acteurs publics et privés des territoires, pour développer un cadre de vie agréable mais surtout responsable.



Le Département engagé dans les transitions

Acteur majeur de la préservation de l’environnement, le Département est pleinement investi dans les enjeux actuels de protection de la biodiversité.

Pour Marie-Pierre Mouton, « il s’agit d’appliquer une conscience environnementale forte à l’ensemble des politiques que nous menons, en particulier celles de construction et d’aménagement ». Méthodes et modes de fonctionnement sont également pensés à l’aune de ces enjeux, et conduisent notamment le Département à acquérir des véhicules électriques, à déployer des panneaux photovoltaïques sur les toitures de ses bâtiments, ou encore à promouvoir les déplacements doux.



Le Département adapte en outre son offre de services à la nouvelle physionomie démographique et sociétale de notre pays, et ce afin de répondre au mieux aux besoins et attentes exprimés aujourd’hui par les usagers. Présence territoriale des services, allègement des procédures, développement des outils numériques…



Le Département, acteur majeur des solidarités

« Garantir des conditions de vie dignes aux plus fragiles, offrir des perspectives à la jeunesse et favoriser l’insertion et l’ascension sociale de tous les Drômois comptent parmi les axes prioritaires de notre action » précise Marie-Pierre Mouton.

Le Département se voit ainsi conforté dans son rôle d’acteur majeur des solidarités, en consacrant près de 55% de son budget total aux Drômoises et aux Drômois qui ont besoin d’être accompagnés. Personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais aussi jeunes en quête d’insertion sociale et familles savent ainsi pouvoir compter sur l’indéfectible soutien de la collectivité dans les moments difficiles ou cruciaux de leurs vies.



Le Département aménageur et partenaire de proximité

L’ambition est forte : celle d’engager – et d’assumer – un haut niveau d’investissement. Pour la seule année 2022, c’est plus de 157 M€ qui seront investis sur l’ensemble des territoires, avec notamment une augmentation de 30% des dépenses directes d’investissement du Département par rapport à l’exercice budgétaire précédent.



Au delà de ses investissements propres, le Département s’inscrit aussi dans une démarche d’aide aux collectivités. Les projets des communes et des intercommunalités drômoises se verront ainsi soutenus à hauteur d’un peu plus de 39,8 M€ cette année. Il voit ainsi son rôle d’ensemblier et de partenaire de proximité conforté afin de contribuer, de façon déterminante, à la construction d’un cadre de vie à la fois agréable et responsable.



Un des Départements les mieux gérés de France

La Drôme est le Département le moins endetté de sa strate, et occupe même le 7e rang national.

Sa dette s’élève en effet à 148 euros par habitant (données 2020), contre 456 euros en moyenne, dans sa strate toujours. Sa capacité financière est donc solide même si elle reste tributaire de la conjoncture, attendue comme moins favorable en 2022.

Le budget primitif 2022 en chiffres



Revoir la séance publique en replay vidéo (début à 16 minutes 56 secondes).