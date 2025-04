Budget 2025 : garder le cap dans un contexte incertain

Un contexte budgétaire inédit et sous tension

Cette année, le Département a dû préparer son budget 2025 dans un contexte particulièrement complexe.

L’instabilité politique nationale, l’absence de cadre budgétaire à l’automne et la pression croissante sur les dépenses ont notamment conduit au décalage du vote afin de s’appuyer sur des données fiables.

Une asphyxie programmée des Départements

La Drôme comme l’ensemble des Départements subit une pression budgétaire croissante. Les besoins augmentent fortement, notamment en matière de solidarité : accompagnement des personnes en difficulté, protection de l’enfance, aides sociales… Ces domaines représentent désormais les deux tiers des dépenses courantes du Département. Dans le même temps, les recettes stagnent, et de nouvelles charges imposées par l’État viennent alourdir la note, sans compensation. Une asphyxie programmée de ses finances qui oblige le Département à mesurer chaque euro dépensé.

Maintenir le cap sans augmenter les impôts

Malgré les tensions, la Drôme garde le cap. Grâce à une gestion prudente et des réserves constituées ces dernières années, le Département va pouvoir continuer d’investir et d’agir en 2025.



Parmi les projets phares de cette année, la réhabilitation de la maison départementale pour l’aide sociale à l’enfance, ou encore l’ouverture du nouveau collège de Suze-la-Rousse à la rentrée de septembre.

Le Département continuera également d’apporter son soutien au secteur agricole, au monde associatif et sportif et aux territoires.



Et surtout, pas d’augmentation des droits de mutation (appelés communément « frais de notaire ») en 2025.

Fort de sa bonne gestion, le Département entend poursuivre son action sans impacter les contribuables. Un choix responsable destiné à agir efficacement au service de tous les Drômois.