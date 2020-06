Budget départemental

A l’occasion du vote du budget supplémentaire 2020 du Département, un plan exceptionnel de relance de 19 M€ a été annoncé.

« Agir pour tous, partout, chaque jour, implique une gestion audacieuse et intelligente à la fois. Surtout en cette période post-Covid où il est impératif de soutenir fortement l’activité et l’économie locales ».

Lundi 22 juin 2020, en ouverture de séance, la présidente Marie-Pierre Mouton s’est réjouie d’une situation financière « saine et solide » qui permet à la collectivité, sans augmentation de la fiscalité et malgré des baisses de recettes attendues dans les mois à venir pour cause de crise sanitaire, d’engager dès à présent un plan de relance exceptionnel de 19 M€ axé en priorité sur l’accompagnement renforcé des Drômois (plan EHPAD renforcé, nouvelles mesures de protection de l’enfance…) et sur une relance exceptionnelle l’économie (nouveaux travaux routiers, fonds soutien au tourisme et à l’économie, Pass Drôme…). 10 M€ sont d’ores et déjà inscrits au budget supplémentaire, les montants restant seront engagés à la décision modificative de cet automne et au budget principal 2021 voté en décembre.

Après le vote du budget supplémentaire (84.6M€), le budget total de Département de la Drôme s’élève à 789.3 M€.

Concernant le compte administratif 2019, on retiendra le chiffre de 112 M€ d’investissements, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis 2015. Des investissements qui contribuent à améliorer le quotidien de tous les Drômois, à développer le territoire tout en renforçant son attractivité.