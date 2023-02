Budget participatif : des ateliers pour en parler… et se lancer !

Lancé au mois de janvier 2023, le premier budget participatif du Département de la Drôme permet aux Drômoises et aux Drômois âgés de 11 ans et plus de proposer leurs idées et d’obtenir, si elles sont retenues au terme d’un vote du grand public, un financement pour les concrétiser.

Besoin d’aide pour transformer votre idée en projet ? Envie de rencontrer notre équipe ainsi que d’autres candidats pour échanger, s’inspirer, et se lancer ? Le Département organise 7 ateliers de co-construction partout en Drôme, en accès libre sur inscription. Retrouvez lieux, horaires et lien d’inscription ci-dessous :

Ateliers organisés :

Mardi 21 février 2023 à 16h

Médiathèque départementale Drôme Provençale – 9 Rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Inscription en cliquant ici.

Mercredi 22 février 2023 à 16h

Médiathèque départementale Drôme des Collines – 5 avenue Eugène Buissonnet 26240 Saint-Vallier

Inscription en cliquant ici.

Jeudi 23 février 2023 à 18h30

La Place des Possibles – 220 route de l’Arps 26190 Saint-Laurent-en-Royans

Inscription en cliquant ici.

Mardi 28 février 2023 à 17h

Médiathèque départementale Diois Vercors – 2 avenue de la Division du Texas 26150 Die

Inscription en cliquant ici.

Mercredi 1er mars 2023 à 16h

Le 333 – 333 avenue Victor Hugo 26000 Valence

Inscription en cliquant ici.

Jeudi 2 mars 2023 à 18h

Mission locale Portes de Provence – 1 avenue Saint-Martin 26200 Montélimar

Inscription en cliquant ici.

Mardi 7 mars 2023 à 18h

PIMMS Médiation Porte de Provence – 130 avenue de la Gare 26290 Donzère

Inscription en cliquant ici.