Budget primitif 2023 – 819,1 M€ pour les Drômois

Malgré un contexte incertain, marquée par une forte inflation et une hausse des dépenses subies, le Département continue d’œuvrer au quotidien pour la qualité de vie des Drômois en assumant ses missions de protection des plus fragiles, en investissant fortement pour la jeunesse et dans les transitions environnementales, et en accompagnant le développement économique.

Cheffe de fil des Solidarités humaines et territoriales, la collectivité porte une attention prépondérante aux besoins de tous les Drômois, de la naissance au grand âge. Plus de la moitié du budget de 819,1 M€ est consacrée aux solidarités et à l’action sociale.

Pour Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental : « Le Département continue d’accompagner les Drômoises et les Drômois avec un service public de proximité et de qualité. Nous veillons en particulier à la qualité de vie de nos aînés, à la protection des plus fragiles et à la jeunesse. Grâce à une gestion maîtrisée nous sommes en mesure de faire face aux hausses de prix et à l’augmentation des dépenses de fonctionnement sans pour autant hypothéquer l’avenir. Les investissements pour la transition énergétique (rénovation thermique, plan vélo…), la jeunesse (construction de collèges, actions éducatives), la sécurité (Sdis, aménagements routiers) en sont la preuve. Le budget que nous proposons aujourd’hui permet d’assumer les besoins du quotidien et de remplir avec audace et ambition ceux de demain. Ce budget 2023 illustre aussi la montée en puissance des investissements et des réalisations, avec un niveau record de dépenses directes, à 141 M€, véritables leviers pour l’emploi et l’économie locale ».

Un Département solidaire

Principal poste de dépenses de l’action sociale et de l’insertion, le versement du RSA est estimé à 69 M€ en 2023, en baisse par rapport au budget 2022.

Une ambitieuse stratégie pour l’emploi, avec un financement de 570 M€ sur cinq ans, commencera à être déployée en 2023, afin de conforter les entreprises garantes du dynamisme économique du territoire et de permettre à chaque Drômois d’accéder à un emploi.

Dans le domaine des Solidarités, le Conseil départemental consacrera un budget de 96,5 M€ aux personnes handicapées pour l’accompagnement et le maintien à domicile, les frais de séjour en établissement ou le transport scolaires.

Le budget pour les personnes âgées atteint 109,7 M€, avec une hausse de l’APA pour tenir compte de l’évolution du nombre de bénéficiaires et plus d’1M € pour les actions de prévention de la perte d’autonomie.

Avec 79,5 M€ en fonctionnement, l’aide sociale à l’enfance et le domaine de la petite enfance sont également en augmentation par rapport à 2022 (+3,8%), en raison notamment de la loi relative à la protection de l’enfance de février 2022 ainsi qu’à l’augmentation du nombre d’enfants placés.

Dans le domaine de la santé, le plan de redynamisation de l’offre de soins se poursuit avec notamment des bourses pour les internes en stage et des aides à l’investissement pour l’installation de nouveaux médecins.

Environ 1,5M€ seront consacrés à la protection maternelle et infantile entre autres pour le financement des centres de santé sexuelle et les interventions auprès des familles.



Un Département engagé pour la jeunesse

Les élus départementaux ont fait de la jeunesse une priorité. Le budget primitif 2023 illustre cette volonté en donnant des moyens supplémentaires aux collèges.

Le montant total consacré à l’éducation sera de 35 M€ en fonctionnement et 46,9 M€ en investissement comprend la poursuite des constructions de deux nouveaux collèges à Mercurol-Veaunes et Suze-la-Rousse, les travaux de rénovation de l’internat de la Chapelle-en-Vercors et dans plusieurs cités mixtes du département.

Au-delà de l’investissement dans les bâtiments, le Département se mobilise pour la jeunesse avec les aides directes aux familles de l’opération Top Dep’Art (890 000€), un accompagnement éducatif (1,1 M€), et la restauration scolaire en maintenant les tarifs inchangés pour l’année scolaire, soit une augmentation de dépenses d’environ 250 000 € à la charge du Département.

Acteur des transitions sociétales et environnementales

Fortement engagé dans la transition environnementale, le Département maintien et accélère ses actions pour la préservation de l’environnement.

Dans le cadre des mobilités douces, les premiers aménagements du plan vélo, de 42 M€ vont être lancés en 2023.

Le Plan de performance énergétique voté en 2021 se poursuit avec des travaux de rénovation énergétique notamment sur le bâtiment de l’Hôtel du Département (4,4 M€) ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques sur 41 bâtiments départementaux.

Le budget pour les Espaces naturels sensibles s’élève à 2,8 M€, dont 285 000 pour l’Auberge des Dauphins.

La gestion de l’eau est un axe fort de la politique du Département dans ce domaine. Environ 1 M€ est consacré à la participation aux travaux d’entretien des cours d’eau, 2,3 M€ pour des études dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement et 2 M€ pour l’accompagnement des communes dans portant des projets dans ces domaines.

Une collectivité au service des citoyens

L’Assemblée départementale est engagée pour maintenir et développer la qualité de vie des Drômoises et des Drômois.

Avec un niveau de subventions maintenu à environ 22 M€ pour les communes, le Département s’affirme une nouvelle fois comme le premier partenaire des collectivités drômoises.

Les politiques dédiées aux sports (2,5 M€) et à la culture (12,3 M€), notamment les subventions aux associations, garantes de la qualité de vie et du lien social, sont maintenues.

Sur le volet de la sécurité, la contribution du Département au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) sera de 24,6 M€, en hausse de 600 000 € par rapport au BP 2022.

Afin d’assurer la sécurité des usagers des routes départementales, 21 M€ sont inscrits au titre des travaux pour les revêtements et les grosses réparations de chaussées. Dans le cadre du Plan pluriannuel des routes départementales, 19 M€ seront investis pour la modernisation du réseau routier.

Une gestion exemplaire

Le haut niveau des investissements, à 233,9 M€, dont 141 M€ (plus de 250€ par habitant) de dépenses directes contre 103 M€ en 2021 est rendu possible grâce à une gestion exemplaire.

Le taux d’épargne élevé des dernières années a permis au Département de se désendetter. Il est aujourd’hui le moins endetté de sa strate avec 70,4 M€.