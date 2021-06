Ça roule pour Drôme Proximité

Le nouveau service itinérant du Département, à la rencontre des habitants des cantons de Dieulefit et Montélimar.

Depuis le printemps 2020, les habitants des secteurs de Dieulefit et Montélimar peuvent bénéficier de « Drôme Proximité », nouveau service itinérant mis en place par le Département de la Drôme.

Objectif : aller à la rencontre des Drômois.es (notamment de celles et ceux qui, pour cause d’éloignement, ont des difficultés à se rendre aux points d’accueil traditionnels), afin que chacun ait accès au même niveau de services et de droits.

Drôme Proximité, c’est un véhicule aménagé proposant les services d’un centre médico-social (CMS) :

à l’avant, un espace petite enfance/famille dédié aux conseils d’une infirmière ou d’une puéricultrice

à l’arrière, une seconde pièce pour recevoir les publics ayant besoin d’un accompagnement social ou administratif (sur rendez-vous et lors de permanence en accueil libre)

Les usagers peuvent aussi demander à ce qu’une question relevant d’une politique départementale (routes, collèges, environnement, patrimoine… ) soit transmise au service concerné.

Si l’expérimentation est concluante, le rayon d’action du bus Drôme Proximité sera élargi à d’autres territoires.

Les points de rendez-vous desservis par Drôme Proximité