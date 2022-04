Carrefour des Couleures – Les travaux continuent

Programmé jusqu’au second semestre 2024, le chantier répond à plusieurs objectifs

fluidifier et sécuriser la circulation

améliorer la qualité de l’entrée de ville pour l’ensemble des usagers

améliorer l’efficacité des transports en commun et des modes doux sur le carrefour.

Les principaux aménagements du carrefour des Couleures seront réalisés durant cette seconde phase de travaux, avec notamment :

la création de deux nouveaux giratoires (Chantre et Boulle) en remplacement du grand giratoire actuel

la création de deux ouvrages d’art qui supporteront la RN7, respectivement au-dessus du chemin du Chantre et entre les deux nouveaux giratoires Boulle et Chantre

la réalisation de bretelles d’entrée et de sortie depuis et vers la RN7 Nord et Sud

l’aménagement de la RD432 entre le futur giratoire du Chantre et le giratoire du Plovier Nord

la création d’une voie verte depuis l’avenue de Romans jusqu’au giratoire du Plovier Nord

la requalification de l’extrémité de l’avenue de Romans

la création d’un système d’assainissement pour traiter l’ensemble des eaux issues de la route.



Toutes ces étapes comprennent la réalisation de terrassements importants et de chaussées neuves, ainsi que la mise en place de différents réseaux enterrés et l’installation de la nouvelle signalisation.

Les aménagements paysagers définitifs seront réalisés après cette phase de travaux.

Calendrier prévisionnel

avril > août 2022 : création du giratoire du Chantre et des bretelles RN7 nord

dès septembre 2022 : création de l’ouvrage d’art n°1 du Chantre

2023 : création du giratoire Boulle, de l’ouvrage d’art n°2 et requalification de l’avenue de Romans

2024 : requalification de la RD 432 et réalisation de la voie verte

Conditions de circulation

Maintien le plus possible de l’ensemble des voies de circulation en journée, afin de minimiser la gêne aux usagers, riverains et commerçants.

Infos +

Une clause d’insertion sociale a été inscrite au marché de travaux pour répondre et contribuer à l’intégration des personnes éloignées de l’emploi : 9 200 heures d’insertion sont prévues sur le chantier

Financement

Inscrite au contrat de plan État Région, l’opération d’aménagement du carrefour des Couleures est conduite par l’État et bénéficie du plan France Relance.

Coût de la phase 2 : 28 M€

64,3% financés par l’État (18 M€), représenté par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

34,3% financés par le Département de la Drôme (9,61 M€)

1,4% financés par Valence Romans Agglomération (0,39 M€)

Tous les détails du projet > https://www.carrefourdescouleures.fr