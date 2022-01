300 000 €. C’est la somme globale, allouée par le Département (130 000 €), le Centre national du cinéma (100 000 €) et Valence Romans Agglo (70 000 €), qui va bénéficier aux 14 projets lauréats de la 6ème édition du fonds drômois de soutien aux œuvres d’animation.

Des réalisations ou coproductions drômoises faisant appel à des savoir-faire et studios locaux du Pôle de l’image animée-La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence).

Un programme d’aides destiné à stimuler la création artistique et l’émergence de nouveaux talents sur le territoire. « Le Pôle de l’image animée – La Cartoucherie est une pépinière de professionnels talentueux en devenir que le Département est fier de soutenir et d’accompagner dans leur œuvre de création artistique.

Entre sujets d’actualité et histoires à raconter, les 14 projets lauréats sont le reflet de l’excellence de cette filière drômoise » souligne Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme.

Ce nouveau palmarès 2021 va permettre l’embauche de 376 personnes et un investissement de plus de 2 M€. Une contribution au développement d’un secteur économique d’excellence particulièrement dynamique et à la création d’emplois qualifiés.

En 2021, 16 studios de production de films d’animation se sont installés dans la Drôme, rassemblant désormais plus de 530 professionnels.

Les lauréats 2021

Aide à la production de courts-métrage

Europe by Bidon – White Star (15 000 €)

Girl Dog Cancer Space – Laidak Films (15 000 €)

La Grande Arche – Miyu Productions (10 000 €)

Les Pieds dans l’eau – Girelle Productions (15 000 €)

Longue distance – Welai Productions (15 000 €)

Un tout petit numéro – Ikki Films (10 000 €)

Aide au développement de séries ou spécial TV

Les Quiquoi – Silex (15 000 €)

Lola et le Piano à Bruits – Folimage (15 000 €)

Opération Médinah – Darjeeling (10 000 €)

Trois contes aux petits oignons – Laidak Films (15 000 €)

Vaudou Miaou – Miyu Productions (15 000 €)

Aide à la production de séries ou spécial TV

Angelo la Débrouille – TeamTo (60 000 €)

Ariol – Folimage (30 000 €)

Lisa et Kolos – Andarta Pictures (60 000 €)