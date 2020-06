Cet été, choisissez la Drôme…

Pourquoi rêver d’horizons lointains, quand bonheur et bien-être sont à portée de main ?

Cet été, oubliez les auberges espagnoles, la douche écossaise, les montagnes russes ou le rêve américain… restez en France, choisissez la Drôme !

C’est l’invitation lancée par le Département et ses partenaires de la marque Drôme, c’est ma nature à tous ceux qui, pour les prochaines vacances, rêvent de se retrouver au calme et au vert au cœur d’une nature authentique, de savourer des produits locaux gourmands, de prendre le temps d’une balade à vélo ou de visiter un château ou un musée.

Le tout sans trop faire de kilomètres, ni exploser son budget.

Pass’Drôme

Une invitation accompagnée de bons d’achat « Pass’Drôme » d’une valeur de 50€ (dans la limite de 3) offerts par le Département pour une réservation d’une nuit ou plus chez un hébergeur professionnel drômois et à utiliser dans les commerces locaux, restaurants, sites touristiques…

Conditions et infos drome-cestmanature.fr (à partir du 25 juin).

Soutien au secteur touristique

La crise sanitaire a fortement perturbé le secteur du tourisme.

Riche d’atouts particulièrement recherchés dans ce contexte post-confinement (espaces naturels, bien-être, gastronomie, patrimoine, culture, randonnées, déplacements doux), la Drôme a décidé de s’afficher comme « la » destination idéale à choisir cet été, via une campagne de communication signée « Drôme, c’est ma nature ».

Parallèlement, en concertation avec la Région et les acteurs locaux du tourisme et de l’économie (intercommunalités, Agence de développement touristique, Comité régional du tourisme, Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre d’agriculture), le Département de la Drôme a décidé de consacrer une enveloppe de 3,3 M€ pour soutenir une série de mesures exceptionnelles en faveur de l’économie touristique drômoise :

participation d’1 M€ au fonds d’urgence « tourisme et hébergement » à destination des entreprises et structures touristiques

participation d’1 M€ au fonds régional « micro entreprises et associations » à destination des entreprises et associations toutes filières confondues

campagne de promotion touristique (200 000€)

20 000 « Pass’Drôme » en soutien aux professionnels du tourisme drômois (1 M€)

accompagnement numérique des acteurs économiques (100 000€)

Info +

Dans la Drôme, le tourisme représente 7 300 emplois permanents et génère plus de 429 M€ de chiffre d’affaires.