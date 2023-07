Cet été, testez les nouvelles activités des stations de la Drôme

Trois nouveaux équipements ont été inaugurés ce lundi 10 juillet 2023 par la Présidente Marie-Pierre Mouton et les élus du Conseil départemental.

Le Département adapte l’offre touristique de ses stations aux changements climatiques : il s’affranchit de la dépendance à la neige en proposant des activités « quatre saisons ». Cette ambition s’inscrit dans le plan stratégique des stations 2022-2026 et dans la stratégie attractivité du territoire, récemment votée par l’Assemblée départementale.

Les nouveautés à tester cet été :

Tubing et airbag jump au col de Rousset

Ces deux nouvelles activités ont été installées à côté de la luge sur rail :

une piste de glisse de 73m de longueur, pour descendre avec des bouées ou des luges (tubing) en hiver, accessible aux tout petits à partir de 3 ans

un tremplin équipé d’une réception sur coussin d’air (airbag jump), accessible à partir de 1,20m

Chemin d’accès au point de vue du col de Sapiau pour les personnes à mobilité réduite

L’aménagement permet un accès à l’espace panoramique (vue sur le Ventoux et les hauts sommets du Vercors) depuis le haut du télésiège. Ces 300 mètres de chemin permettent aussi aux personnes plus âgées et aux parents avec poussettes d’accéder au panorama.

Un parc accrobranche à Font d’Urle

Installé à proximité du front de neige et du village vacances, ce parc est composé de parcours aériens suspendus sur des filets, de toboggans, de cabanes et d’agrès au sol. L’activité est accessible pour les enfants de 3 à 14 ans. Un parcours de tir à l’arc a également été créé.

Inauguration de la piste de tubing et airbag jump au Col de Rousset – Lundi 10 juillet 2023

« Un an après le vote du plan de développement pour les stations, ces réalisations sont une première étape vers la transformation de nos stations en stations quatre saisons. À l’horizon 2030, ces investissements devraient réduire la dépendance à la neige de 73% à 58% », Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme.

Ouvert jusqu’au 31 août de 11h à 18h, toutes les infos pratiques sur www.lesstationsdeladrome.fr