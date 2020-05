Chemin(s) faisant : une exposition à découvrir en ligne !

Parcouru par l’Homme depuis des milliers d’années, le massif du Vercors compte d’innombrables sentiers et routes souvent pittoresques, toujours sublimes.

Une singularité qui attirent chaque année de nombreux visiteurs en quête d’altitude et d’évasion, et sur laquelle s’appuie le projet des « Sublimes routes du Vercors » porté par les Départements de la Drôme et de l’Isère, le collectif Inspiration Vercors, le parc naturel régional du Vercors et de nombreuses intercommunalités.

L’exposition « Chemin(s) faisant : une histoire des routes du Vercors », qui devait être présentée aux archives départementales de la Drôme à Valence dès le 12 mars dernier, n’a pas pu ouvrir ses portes en raison de l’épidémie Covid-19.

Très investi en matière de développement numérique, le Département de la Drôme a développé une version virtuelle de cette belle exposition, à visiter depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Photos, vidéos et documents historiques y retracent l’histoire des routes et des paysages emblématiques du Vercors, mais aussi celle des femmes et des hommes qui les ont façonnés à travers les âges.

Autant de supports à parcourir sur écran en attendant de pouvoir les admirer dès que possible en vrai (et en très grand format) aux archives départementales de la Drôme !

Découvrez de chez vous l’exposition virtuelle Chemin(s) faisant

(ne pas tenir compte des dates indiquées dans la vidéo, qui étaient celles prévues avant le confinement).