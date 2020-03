Du 12 mars au 30 septembre, les Archives départementales et la Conservation du patrimoine de la Drôme présentent « Chemin(s) faisant » : une exposition consacrée à l’histoire des routes du Vercors, depuis leur construction au 19e siècle jusqu’à aujourd’hui et… demain.

Ces voies, souvent vertigineuses, ont permis le développement économique de cette région de moyenne montagne, en favorisant notamment l’exploitation forestière et le tourisme.

Conscients de la valeur historique et emblématique de ce patrimoine, les Départements de la Drôme et de l’Isère, le Parc naturel régional du Vercors et les six communautés de communes du territoire, travaillent actuellement à l’élaboration d’un vaste projet de mise en valeur de ces itinéraires, paysages et sites remarquables.

Venez découvrir l’histoire de ces cheminements millénaires et de ces routes sublimes, pittoresques ou simplement forestières, à travers de nombreux documents originaux, objets et œuvres d’art, film immersif en 3D, témoignages…

Et pour aller plus loin, des conférences, tables rondes et animations ponctueront cette exposition.

Programme > archives.ladrome.fr