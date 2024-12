CinÃ©ma dâ€™animation : la crÃ©ativitÃ© drÃ´moise Ã  lâ€™honneur

Stimuler la création artistique et l’émergence de nouveaux talents sur le territoire, c’est la vocation du fonds de soutien aux oeuvres d’animation.

Cette année 40 projets avaient été déposés pour obtenir un soutien au développement ou à la production de long-métrage, séries et spécial TV.

20 d’entre eux ont retenu l’attention du jury. 13 sont produits par des sociétés du territoire drômois, tandis que 7 autres s’appuient sur le savoir-faire local à travers la co-production ou la prestation. Nul doute que ces 20 lauréats vont faire parler d’eux.

Un territoire de talents, créateur de valeur

Au final, l’ensemble des projets 2024 permettra l’embauche de 437 personnes et près de 9 M€ de retombées économiques sur le territoire. Pour 1€ dépensé par le Fonds, ce sont 19,33 € déboursés sur le territoire.

Le Fonds de soutien aux œuvres animées est financé par le Département de la Drôme (à hauteur de 270 000 €) et Valence Romans Agglo (180 000 €) et soutenu par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Découvrez les 20 lauréats 2024

Aide au développement de long-métrages

Kigali night par Parmi les lucioles films / 20 000 €

Todo viene del Agua par Les Astronautes / 15 000 €

Ainsi vivent les morts par Melocoton films / 20 000 €

Le cabanon de l’oncle Jo par Offshore /15 000 €

Aide à la production de courts-métrages

La nuit des dameuses par Parmi les lucioles films / 15 000 €

Istwa Lanmou par 12/24 Films / 20 000 €

Pour seul bagage par Les Astronautes / 20 000 €

Née trois fois par Maxine Films / 25 000 €

Bong sang Albert ! par Komadoli studio / 25 000 €

Aide au développement de séries

Extranimaux/ Série développée par Little big story / 10 000 €

Lili & la légende du Nian / Spécial TV développé par Something big /10 000 €

Ugly Neko Café / Série développée par Martenitsa Productions /10 000 €

H.O.M.E / Série développée par TeamTO / 10 000 €

Billy le hamster cowboy saison 2 / Série développée par Dandelooo /10 000 €

Planthéon, les loseurs de l’Histoire / Série développée par Ikki Films /10 000 €

Taupe et Mulot / Série développée par Parmi les lucioles films /15 000 €

Aide à la production de séries ou spécial TV