Commémorations de la Libération : Emmanuel Macron dans le Vercors

En choisissant Vassieux-en-Vercors pour lancer les cérémonies du 80ème anniversaire de la Libération, le Président de la République Emmanuel Macron a rappelé le rôle fondamental du Vercors dans ce moment majeur de notre histoire contemporaine et la nécessité du devoir de mémoire.

Le Musée départemental de la résistance se renouvelle

Parce que le tourisme mémoriel est un axe important, le Département vient de lancer un projet de rénovation et d’extension du Musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, qui après 50 ans d’existence méritait d’être repensé.

6,6 M€ sont ainsi consacrés par le Département à ce projet d’agrandissement et de développement avec à la clé un nouveau parcours de visite.



Ce projet ambitieux s’accompagne par ailleurs d’une dimension « hors les murs » puisque les visiteurs du Musée seront également invités à se rendre sur les différents lieux marquants de la Résistance en Drôme et sur les points aménagés des routes du Vercors. L’inauguration du nouveau bâtiment est prévue pour juillet 2027.

Le Musée départemental de la Résistance accueille chaque année près de 30 000 visiteurs dont près de 7500 collégiens

Une exposition consacrée à l’été de la Libération

Le Département proposera également « Drôme 1944, l’été de la Libération », une exposition retraçant le cours des évènements qui se sont déroulés sur le territoire, à partir du débarquement le 6 juin, jusqu’au 1er septembre 1944, date de libération définitive de la Drôme.



Itinérante, cette exposition sera mise à disposition des communes et des établissements scolaires et circulera dans le territoire à partir de mi-mai. Elle sera également visible au musée de Vassieux-en-Vercors, dans les médiathèques et les archives départementales.



« Un devoir de mémoire essentiel pour donner à nos jeunes générations les clefs de leur avenir » comme le souligne Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil départemental de la Drôme.