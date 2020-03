Covid-19 : 300 000 masques commandés par le Département de la Drôme

Le Conseil départemental de la Drôme, en coordination avec les autres Départements d’Auvergne Rhône-Alpes et la Région, a passé commande de 300 000 masques (240 000 dits chirurgicaux et 60 000 dits FFP2) afin de soutenir et équiper, dès la semaine prochaine, ses partenaires qui assurent des interventions auprès des plus fragiles (personnes âgées, personnes handicapées, enfants en protection de l’enfance et services à domicile).

« Le Département, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, les communes et intercommunalités, la Région Auvergne Rhône-Alpes et les autres Départements, travaillent de concert afin de gérer cette crise sanitaire sans précédent, avec le souci de maintenir les services essentiels aux Drômois et d’être à leur écoute et à leur côté, mais aussi d’assurer une protection optimale de celles et ceux qui veillent sur les plus fragiles » souligne la présidente Marie-Pierre Mouton.

C’est conjointement avec l’Agence Régionale de Santé, que le Département a établi une répartition des masques auprès des partenaires qui en seront destinataires au niveau départemental.