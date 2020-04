Covid-19 – Seniors confinés en EHPAD : des tablettes pour garder le contact et le moral

Le confinement total imposé aux établissements accueillant des seniors pèse lourdement sur le moral des résidents privés de visites et de leurs familles.

Pour les aider à traverser cette épreuve, et rompre le sentiment de solitude et d’isolement, le Département de la Drôme a fait l’acquisition de tablettes numériques afin d’équiper les établissements dépourvus de matériels et permettre aux personnes âgées de garder le contact avec leurs proches via des appels vidéo.

30 tablettes numériques connectées au réseau 4G ont ainsi été réparties entre 12 EHPAD drômois (7 associatifs et 5 publics).

En complément, et dans le cadre d’un partenariat exceptionnel avec Altice France-SFR, une dotation de 10 tablettes connectées au réseau 4G de l’opérateur a permis d’équiper les EHPAD du centre hospitalier de Valence (Crest, Die et Beauvallon).

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes va prêter des robots de téléprésence (ordinateurs mobiles habituellement destinés aux élèves handicapés ou hospitalisés) aux établissements de Beauvallon, Donzère, Pierrelatte, Saint-Jean-en-Royans, Valence et Crest.