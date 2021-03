Covid-19 – Sur le front de la vaccination

Une équipe de médecins et infirmières du Département mobilisée pour vacciner les résidents volontaires de 14 résidences non médicalisées pour personnes âgées.

Elles/ils sont médecins ou infirmières et font partie du personnel départemental. Volontaires pour prêter main forte à la campagne de vaccination contre le Covid-19, formés et habilités par le centre hospitalier de Valence, elles/ils ont commencé à vacciner les résidents volontaires de 14 établissements non médicalisés pour personnes âgées, parmi lesquels :

l’Ehpad du couvent des Frères Maristes (Saint-Paul-Trois-Châteaux)

les MARPA d’Anneyron et d’Allex

la résidence du Parc (Loriol)



Des médecins généralistes assureront de leur côté la vaccination des résidents d’autres établissements.

L’Agence régionale de santé (ARS) assure, en lien avec le centre hospitalier de Valence et les centres de vaccination, la mise à disposition des doses de vaccins ainsi que l’accompagnement des établissements et des équipes durant le déroulement de la campagne.