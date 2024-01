Culture pour tous, partout, chaque jour

Le Département accroit son soutien aux conservatoires et aux écoles de musique partout en Drôme.

Près de 6000 Drômoises et Drômois étaient d’ailleurs inscrits dans l’un de ces établissements en 2023. Un chiffre qui confirme une vraie attente en la matière, et qui conforte le Département dans son engagement en faveur des pratiques artistiques locales.

A ce titre, un nouveau schéma départemental a été adopté. Il fixe deux priorités majeures : assurer une offre de qualité et innovante et permettre à tous les Drômois d’accéder à ces enseignements. Nouveauté de ce schéma, l’attribution d’un bonus de 3% aux écoles de musique situées en zones de revitalisation rurale. Il prévoit en outre l’augmentation des aides de fonctionnement accordées aux structures associatives fragilisées depuis la crise sanitaire. A noter enfin, la mise en place d’une aide à l’acquisition d’instruments de musique, permettant aux écoles de renouveler et d’agrandir leur parc instrumental.

Au total, ce schéma départemental prévoit 4,5 M€ sur 6 ans, soit environ 130 € par élève. Un engagement ambitieux en faveur du pouvoir d’achat des Drômois et d’une pratique artistique encore plus développée pour tous, partout, chaque jour.