DÃ©cÃ¨s de Didier Guillaume

C’est avec une immense tristesse et une sincère émotion que j’apprends la disparition de Didier Guillaume. La Drôme, ses amis de Bourg de Péage et tous ceux qui, comme moi, l’ont côtoyé de près sont aujourd’hui orphelins d’un homme de caractère, à la personnalité chaleureuse et attachante, dont le souvenir nous accompagnera longtemps.

Marie-Pierre Mouton , Présidente du Conseil départemental de la Drôme