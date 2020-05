Déconfinement : ouvert ou pas ?

On fait le point sur les sites départementaux accessibles et ceux qui, pour le moment, restent fermés au public au moins jusqu’au 31 mai.

Hôtel du Département (Valence et Rovalparc)

Pas d’accueil du public au moins jusqu’au 31 mai.

Accueil téléphonique au 04 75 79 26 26.

Informations quotidiennes à retrouver sur notre site ladrome.fr et sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram.

Solidarités

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Ouverte : les contacts téléphoniques (04 75 79 70 09) sont à privilégier, les équipes de la MDA sont pleinement mobilisées pour répondre aux demandes des drômois.es.

A compter de mercredi 13 mai, l’accueil physique des usagers sera possible : uniquement sur RDV et si le sujet ne peut être traité à distance. L’accueil se déroulera dans le strict respect des consignes de sécurité sanitaire et gestes barrières.

Renseignements et demandes de rendez-vous auprès de Drôme Solidarités :

04 75 79 70 09, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf les jeudis après-midi)

dromesolidarites@ladrome.fr

Pour toute nouvelle demande ou renouvellement auprès de la MDPH, nous vous invitons à utiliser le service en ligne : https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/26

Centres Médico-Sociaux (CMS) et Protection Maternelle Infantile (PMI)

Ouverts : accueil du public sur rendez-vous uniquement.

Coordonnées selon votre lieu de résidence, cliquez ici.

Education

Les collèges de la Drôme se préparent à réouvrir pour l’accueil des élèves de 6ème et 5ème, à compter de lundi 18 mai.

Pour les conditions d’accueil pédagogique, contacter les services de l’Education nationale de la Drôme ou à défaut l’établissement fréquenté par l’enfant.

Environnement

Ouverts : les Espaces Naturels Sensibles (ENS) appartenant au Département de la Drôme sont à nouveau ouverts au public. Cela concerne :

ENS de la Forêt de Saoû

ENS du Parc de Lorient

ENS du Plateau d’Ambel

ENS de l’Alpage de Font d’Urle

ENS du Marais des Bouligons

ENS de la Montagne du Glandasse

ENS du site géologique du Serre de l’Ane

ENS de l’Alpage du Jardin du Roy

ENS de l’Alpage du Sapey



Les refuges du plateau d’Ambel et de la forêt de Saoû restent quant à eux fermés.

Le bivouac est autorisé à proximité des refuges de ces deux ENS, dans le respect du règlement habituel. Les pratiques à la journée sont néanmoins à favoriser pour cette reprise.

Le public fréquentant les ENS est tenu de respecter l’ensemble des

mesures en vigueur concernant la maîtrise de l’épidémie, notamment : respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène, interdiction des

rassemblements de plus de 10 personnes…

Laboratoire départemental d’analyses

Ouvert : sur rendez-vous au 04 75 81 70 70

Infos > ladromelaboratoire.fr

Culture/Patrimoine

Médiathèques départementales (Saint-Vallier, Crest, Die, Nyons)

Fermées

Ressources numériques et services en ligne > cliquez ici

Archives départementales (Valence)

Fermées

Service joignable par mail et téléphone 04 75 82 44 80 et via le site archives.ladrome.fr

L’exposition Chemin(s) faisant est accessible en ligne > cheminsfaisant.ladrome.fr

Châteaux départementaux (Grignan, Suze-la-Rousse, Montélimar)

Fermés

Infos > chateaux-ladrome.fr

Musée de la Résistance (Vassieux-en-Vercors)

Fermé

Infos > facebook.com/Musee.Resistance.Vercors.Vassieux

Informez-vous à propos du déconfinement