Des collégiens en forme olympique

Le sport scolaire à l’honneur de la Journée internationale olympique et paralympique.

Bouger… Apprendre… Découvrir

Les trois piliers de la Journée internationale olympique et paralympique étaient au programme de la première édition des Jeux collégiens 26.1, mercredi 23 juin, proposée par le Département de la Drôme en collaboration avec l’UNSS (Union national du sport scolaire) et le Comité départemental olympique et sportif (CDOS).

A quelques jours de l’ouverture des JO de Tokyo, et dans l’esprit du label Terre de jeux 2024, 280 élèves de 8 établissements ont participé à l’événement et pu découvrir de nouvelles activités : descente de la rivière Drôme en canoë, aviron au port de l’Epervière de Valence, aviron en salle.

Organisée dans le respect des règles sanitaire (sans rassemblement inter collèges), cette journée a également permis de parler valeurs du sport, sport au féminin, égalité filles/garçon, lutte contre les discriminations, sport et handicap ou encore bienfaits pour la santé…

Rendez-vous en juin 2022 pour l’édition 26.2 !