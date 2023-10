Des idées de sorties pour les vacances d’automne

Profitez des vacances pour plonger dans l’histoire des châteaux de la Drôme ou (re)découvrir l’Auberge des Dauphins et la forêt de Saoû.

Visiter l’exposition « La montagne en tête » à l’Auberge des Dauphins, assister à une visite costumée au château de Grignan, participer à une enquête ludique en forêt de Saoû… de quoi occuper les enfants pendant ces vacances d’automne.

L’automne aux châteaux

A Grignan : « Les grands bâtisseurs prennent la parole »

Visite décalée et costumée

Les trois grands bâtisseurs de Grignan se réveillent en 2023 et découvrent, inquiets, le chantier en cours. Une visite à la tombée du jour, hors des horaires d’ouverture au public.

Samedis 21 et 28 octobre à 18h15 et 19h

Tarifs : plein 15 € | réduit 13 € (12-17 ans) | enfant 8 € (-12 ans)

Réservation en ligne

A Suze-la-Rousse : « Sur les traces du roi »

Jeu de piste dans le château et le parc

Un roi est venu au château. Mais lequel ? Pour le découvrir, partez à la recherche de la pierre cachée sur laquelle de précieuses informations sont inscrites.

Activité comprises dans le billet d’entrée du château

Sans réservation

Âge conseillé 6-13 ans.

A Montélimar : « C’est le bon plan »

Ateliers autour de l’architecture et de la construction du château des Adhémar

Comment et où s’implante un château ? Mener un chantier au moyen-Age ? Tout savoir sur l’organisation de la construction et l’architecture du château.

24, 26, 31 octobre et 2 novembre à 14h30

Tarif : 4€

Réservation en ligne ou sur place (dans la limite des places disponibles)

A partir de 8 ans

Les châteaux de la Drôme sont ouverts tous les jours > 10h-12h30 et 14h-18h

Plus d’infos

Activités à l’Auberge des Dauphins (Saoû)

« La Montagne en tête »

Exposition de Géraldine Albieu, autrice illustratrice, sur l’univers de la montagne et de la forêt. Un parcours sensible pour les enfants à partir de 4 ans.

Jusqu’au 5 novembre

Du mercredi au dimanche de 11h à 17h

Tarifs : plein 5€ | réduit 4€ | gratuité (- 6 ans) | forfait famille

« Les petits génies de la forêt »

Des enquêtes ludiques pour découvrir les secrets des arbres.

26, 27, 28, 29 octobre et 2, 3, 4, 5 novembre à 14h

Tarif : 7€

A partir de 6, 7 ou 8 ans selon les ateliers

L’Auberge des Dauphins est ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 17h.

Plus d’infos