Des métiers qui ont du sens !

Les métiers du grand âge et de l’aide à domicile répondent à un enjeu important de la société actuelle : accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap dans leur vie de tous les jours. Un accompagnement du quotidien au cœur duquel les aides à domicile occupent une place essentielle. Les services d’aide et d’accompagnement à domicile de la Drôme recrutent : plus de 300 postes sont à pourvoir !

Les métiers du domicile sont valorisants : il s’agit de métiers du lien, de l’humain, permettant de nouer des relations de qualité avec les personnes accompagnées.

Les métiers du domicile sont des métiers d’avenir : avec l’augmentation du nombre de personnes âgées souhaitant vivre à domicile, le nombre d’emplois dans ce secteur d’activité va continuer de croître dans les années à venir.

Les métiers du domicile permettent de travailler près de chez soi : 60 SAAD couvrent l’ensemble du territoire drômois.

Les métiers du domicile sont des métiers qualifiés : il est possible de se former tout au long de sa carrière et d’obtenir des certifications et des qualifications permettant une évolution professionnelle. En Drôme, i l existe une offre de formation initiale et continue sur les métiers de l’aide à domicile et des possibilités de recourir à l’apprentissage.

Il est possible de tester les métiers du domicile : avec les dispositifs d’immersion de Pôle Emploi (PMSMP) et les périodes d’essai, il est possible de tester sa vocation, d’être accompagné par un professionnel, même sans expérience.

Chiffres clefs

Les SAAD dans la Drôme :

63 SAAD autorisés par le Conseil départemental

3 600 personnes employées par les SAAD

Un département marqué par le vieillissement de sa population :

La Drôme compte 117 000 personnes de plus de 60 ans (soit 26,5 % de sa population), une part plus élevée que la moyenne régionale notamment sur trois quarts des cantons, 71 % des cantons.

Les plus de 75 ans vont passer de 51 000 en 2018 à 94 000 en 2040, soit une évolution de + 94 % en 22 ans. D’ici 2030, le nombre de personnes en perte d’autonomie (nombre de personnes de plus de 60 ans bénéficiant de l’APA) pourrait croître de 33 % soit 20 000 Drômois supplémentaires.

En 2022, la Drôme compte 12 000 personnes en perte d’autonomie, bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et 3 200 bénéficiaires de la PCH.

Campagne de promotion des métiers de l’aide à domicile lancée par le Département le 7 mars 2022

Pour en savoir plus sur les métiers de l’aide à domicile, appelez le 04 75 79 70 09. Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).