C’est le début d’une nouvelle histoire

Une histoire que nous allons écrire et mettre en œuvre ensemble, qui va mobiliser les énergies, renforcer l’identité drômoise et donner un nouvel élan et une notoriété plus grande à notre département.

A l’issue d’une année de travail collaboratif, de rencontres, d’écoute, d’échanges, d’analyse et de diagnostic, nous dévoilons notre nouvelle marque de territoire : « Drôme, c’est ma nature ».

L’intelligence territoriale, voilà exactement le principe et l’objectif de notre démarche : réunir et unir, au-delà de la diversité et des différences, les forces vives de la Drôme pour valoriser nos atouts et faire rayonner notre territoire.

C’est là notre souhait, notre ambition, notre ENVIE de Drôme !

Une ENVIE que nous allons partager, avec toutes celles et tous ceux qui aspirent à se ressourcer, à s’enrichir d’expériences variées et à découvrir une identité vraie et attachante, un mode de vie authentique au cœur d’un territoire durable et convivial.

Une ENVIE qui donne du sens à un projet familial, à un nouveau départ professionnel, ou à des vacances.

L’ENVIE d’un territoire vivant et innovant, « bienveillant pour la planète », conscient que les choix et orientations pris aujourd’hui doivent répondre aux grandes transitions de notre société et aux exigences légitimes des générations de demain.

Agriculture bio et de qualité, bien-être, alimentation saine, circuits courts, santé, emplois locaux, mobilités douces, éducation, accessibilité, patrimoine, culture, nature… nous serons au rendez-vous et nous allons le faire savoir !

Une agence d’attractivité va voir le jour

Pour mettre en mouvement cette ENVIE de Drôme, nous avons besoin d’un outil adapté et performant pour accompagner, amplifier notre attractivité, définir une stratégie et identifier nos cibles prioritaires.

Cette agence, dont la gouvernance sera partagée et collaborative, aura pour mission de piloter la stratégie élaborée en équipe et de fournir des outils dans un esprit de mutualisation des ressources et des pratiques.

En étant pôle ressources, en créant du lien, en animant un réseau d’acteurs de terrain, d’ambassadeurs, l’agence d’attractivité sera le nouveau cœur battant de la Drôme !