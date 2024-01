Drôme Infos, toute l’info !

Santé, autonomie, logement, insertion, transport, numérique, loisirs, démarches administratives… Depuis le 4 janvier, les préoccupations du quotidien des Drômoises et des Drômois trouvent une réponse sur Drôme Infos. Une initiative du Département et soutenue par l’Etat qui facilite l’accès aux droits pour tous. Plus de 2 000 actions portées par près de 250 acteurs y sont ainsi référencées.

Construite à l’aide de pictogrammes colorés et de questions simples, la plateforme constitue une sorte de « guichet unique » et est directement alimentée et mise à jour par les différents acteurs qui y contribuent (le Département bien sûr, mais aussi la Caisse d’allocations familiales (CAF), l’Assurance maladie, Pôle emploi…).

Notre volonté et de faire du Département une collectivité accessible, proche et innovante. Drôme Infos s’inscrit pleinement dans cet objectif, et contribue à la simplification de nos relations avec les Drômoises et les Drômois.

Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme