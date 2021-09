Du temps pour être ensemble

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire – Un enjeu pour l’après Covid » c’est le thème de la Semaine bleue 2021, qui se déroulera du 4 au 10 octobre, dans toute la Drôme.

Des retrouvailles après de longs mois compliqués, bienvenues pour se rencontrer et partager des moments de convivialité. Les animations sont ouvertes à tous et il y en a pour tous les goûts.

Une semaine privilégiée pour informer et sensibiliser jeunes et moins jeunes sur la contribution des seniors à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets portés par le Département et les associations du territoire.

Découvrez le programme de la Semaine bleue 2021 par territoire