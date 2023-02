Elargissement de la RD111a

Le Département a lancé les travaux d’élargissement de la RD111a entre le barrage du pont de Charmes-sur-Rhône et la RN7 et de construction d’un giratoire au carrefour entre ces deux axes.

Ces travaux sont réalisés en lien avec le doublement du pont de Charmes-sur-Rhône, en cours de réalisation par le Département de l’Ardèche et dont la mise en service est prévue pour l’été 2023. Ils ont pour objectif de fluidifier le trafic, notamment en heure de pointe, et d’améliorer la sécurité des usagers tout en prenant en compte les déplacements doux entre Charmes-sur-Rhône et la base de loisirs Étoile Park 26 (création d’une bande cyclable entre le barrage et la base de loisirs).

D’une durée prévisionnelle de cinq mois, le chantier va fortement impacter la circulation sur ce secteur, notamment les usagers en transit entre les deux départements. Un itinéraire de délestage sera mis en place pour rejoindre Valence. Le chantier se déroulera en deux phases :

De janvier jusqu’à fin mars 2023 : terrassement et création d’un giratoire sur la RN7 avec raccordement des branches. La circulation sera gérée par basculement de la chaussée sur la RN7 pendant la réalisation du giratoire. Compte tenu de la forte circulation sur cet axe et pour assurer la sécurité des usagers, l’accès au pont de Charmes-sur-Rhone depuis Etoile-sur-Rhône est supprimé avec une déviation par Valence depuis ce vendredi 17 février en raison de l’allongement des files d’attentes jusque sur la RN7. L’accès au pont depuis Valence est lui toujours possible.

De janvier à fin juin 2023 : élargissement de la RD111a du giratoire au barrage. Les deux sens de circulation seront maintenus et gérés par un alternat.

Le coût de l’opération s’élève à 3,4 M€, à la charge du Département.

Conscient de la gêne occasionnée, le Département de la Drôme remercie les usagers de leur compréhension.