Elections départementales – Les 20 et 27 juin, votez !

Les deux tours des élections départementales ont été fixés aux dimanches 20 et 27 juin 2021. Dans la Drôme, il s’agit d’élire 19 binômes paritaires (1 femme et 1 homme) chargés de représenter les 19 cantons.

Conseillers départementaux

1 canton = 1 binôme (1 femme et 1 homme). La durée normale du mandat est de 6 ans.

Exceptionnellement, en raison du calendrier électoral de 2027, la loi du 22 février 2021 a fixé la fin ce mandat à mars 2028, soit un peu plus de 6 ans.

L’Assemblée départementale de la Drôme

19 cantons = 19 binômes = 38 conseillers départementaux

Scrutin

Les binômes de conseillers départementaux sont élus directement par les citoyens (suffrage universel) au scrutin majoritaire à 2 tours (20 et 27 juin 2021).

Vote

Le vote est ouvert aux Françaises et aux Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales.

Si vous ne pouvez vous rendre au bureau vote, il est possible d’établir une procuration en faveur d’une personne de confiance > maprocuration.gouv.fr qui nécessite ensuite un passage au commissariat ou en gendarmerie pour vérifier l’identité de celui qui confie la procuration

Sécurité sanitaire

Gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, séparation en plexiglas, isoloirs réaménagés pour éviter de manipuler les rideaux, respect des distances de sécurité, limitation du nombre de personnes présentes à l’intérieur du bureau de vote : tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir civique en toute sécurité.

Solidarité et proximité

Le Département est là pour vous au quotidien et à chaque étape de votre vie, comme l’illustre l’Assemblée des Départements de France (ADF) dans le document ci-dessous.