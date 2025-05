Exercice incendie au tunnel de Boulc

Vendredi 18 avril 2025, un exercice incendie grandeur nature s’est déroulé dans le tunnel de Boulc. Objectif : simuler l’incendie d’un véhicule et tester la réaction des secours, des usagers et des équipements

L’info en + Avec ses 840 m, le tunnel de Boulc fait partie des quatre tunnels du département soumis à la réglementation des tunnels de plus de 300 m, qui impose un exercice annuel.

30 personnes mobilisées

Le SDIS de Châtillon-en-Diois, la Gendarmerie de Die et les agents du Département ont participé. Quatre figurants, jouant des victimes, ignoraient volontairement les consignes de sécurité. Durant quatre heures, les équipes ont activé les systèmes d’alerte, utilisé les réserves d’eau, analysé les fumées et détecté les victimes.

Des équipements récents, testés et approuvés

2,6 millions € C’est le montant investi par le Département entre 2023 et 2024 pour renforcer la sécurité du tunnel.

Les travaux ont permis la création de niches, d’un local technique, de galeries de secours accessibles, et d’un système d’alerte et de fermeture automatique.Deux réserves d’eau et une zone de retournement pour les véhicules du SDIS avaient déjà été aménagées en 2021.

Les dispositifs ont bien fonctionné. La coordination entre services a été efficace. La visibilité et l’accessibilité des nouvelles galeries ont été particulièrement appréciées.