Exposition « L’équilibriste » : découvrir le métier de berger

Du 6 novembre au 1er décembre 2023, l’Hôtel du Département accueille l’exposition « L’équilibriste », du photographe Patrick GEORGET, dédiée au pastoralisme et au métier de berger.

Ce récit photographique met en lumière le quotidien de Catherine et Nicolas PECCOZ, un couple d’éleveur de brebis installé à Gigors-et-Lozeron. Le photographe a suivi les deux agriculteurs pendant une saison, entre 2019 et 2021. Il retrace cette expérience avec une trentaine de photos qui illustrent les temps forts de leur activité : les soins, le parcage, la tonte, l’agnelage ou encore l’estive.

Intitulée « L’équilibriste », en raison des nombreuses contraintes qui pèsent sur les éleveurs, cette exposition revient, entre autres, sur la prédation lupine et les risques liés au tourisme vert. « Les éleveurs sont nécessaires à l’entretien et maintien des espaces. Leur rôle est primordial pour l’environnement, mais leur quotidien est celui d’équilibristes. J’ai voulu présenter cette réalité avec subtilité et humanité pour que les gens la comprennent », indique Patrick GEORGET.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu ce lundi 13 novembre en présence de la Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre MOUTON, du Président de la Chambre d’agriculture de la Drôme, Patrick ROYANNEZ, du Président de la Fédération départemental ovine, Frédéric GONTARD et du Président de l’association départementale d’économie montagnarde, Philippe CAHN.

Infos pratiques