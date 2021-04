Femmes et hommes de l’art

Cette année, en raison du contexte sanitaire, pas de visites de chantiers de restauration, ni de portes ouvertes d’ateliers pour les Journées européennes des métiers d’art.

Néanmoins, le Département tenait à valoriser le travail des artisans d’art drômois et à présenter des savoir-faire d’excellence.

Du 10 avril au 3 mai, sur les grilles de l’Hôtel du Département (Valence), l’exposition photos « Matières à l’œuvre » vous fera découvrir les métiers qui ont traversé les siècles : tailleurs de pierre, maîtres verriers, céramistes et autres artisans.

Des femmes et des hommes qui interviennent pour préserver et faire vivre le patrimoine. Des spécialistes de grand talent auxquels le Département fait régulièrement appel pour des missions sur les monuments historiques, le petit patrimoine non protégé, les décors et autres objets d’art.

Cliquez sur les images pour les agrandir et utilisez les flèches pour faire défiler la galerie.