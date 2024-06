Ferveur populaire pour le relais de la flamme dans la DrÃ´me !

Ce jeudi 20 juin, la Drôme a vécu un évènement historique avec le passage de la flamme Olympique sur son territoire. Près de 60 000 personnes ont été comptabilisées sur le parcours. Un immense merci à vous pour votre enthousiasme et votre ferveur ! Retour en images et vidéo sur cette journée mémorable !

Partie de Grignan à 8h20, la flamme a traversé Pierrelatte, Dieulefit, Montélimar, Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage et Hauterives pour arriver à Valence devant un public enflammé et survolté pour l’allumage du chaudron au Parc des Expositions ! Tout au long du parcours, habitants, scolaires et associations ont répondu présent en nombre pour encourager les porteurs de la flamme et participer à cette grande fête populaire et historique pour la Drôme ! Sur tout le territoire, vous étiez 60 000 ! Un immense merci à vous !

Départ au pied du Château de Grignan

Après un départ à cheval au pied du château de Grignan, la flamme a été accueillie dans l’enceinte du château par environ 300 élèves des écoles de Grignan, Chamaret, Taulignan, Réauville, Sèdron, Montbrun-les-Bains et de la MFR de Buis-les-Baronnies.

Départ de la flamme au pied du château de Grignan

Château de Grignan Château de Grignan

Lors du relais suivant, à Pierrelatte, le public était nombreux au départ au lac de Pignedoré, dans l’hyper-centre et au Rocher de Pierrelatte.

Pierrelatte Pierrelatte

Entre ferveur populaire et émotions

La flamme a ensuite pris la direction de la montagne Saint-Maurice à Dieulefit. Suite au relais du jeune Robin TESSIER, compte tenu du mauvais temps, le décollage en parapente prévu avec Sébastien TOURNAIRE n’a pas eu lieu.

Montagne Saint-Maurice à Dieulefit. Montagne Saint-Maurice à Dieulefit.

Lors du relais suivant, à Montélimar, le public s’est regroupé en nombre sur les Allées provençales, avec environ 7500 personnes recensées.

Montélimar Montélimar

La journée s’est poursuivie dans l’après-midi à Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage, avec beaucoup de scolaires et de nombreux encouragements, notamment au passage des personnalités Philippe SAINT-ANDRE et Dani LARY.

Romans-sur-Isère/Bourg-de-Péage Romans-sur-Isère/Bourg-de-Péage

A Hauterives de nombreux spectacles étaient programmés avant et après le passage de la flamme au Palais idéal du Facteur Cheval.

Hauterives Hauterives

La flamme a enfin pris la direction de Valence pour sa dernière étape ! Ce sont environ 23 000 personnes qui étaient réparties entre les boulevards et le site des célébrations pour acclamer la cheffe étoilée Anne-Sophie PIC lors de l’allumage du chaudron ! Un moment magique et inoubliable !

Valence

Valence Valence

Valence

Valence

Crédits photos : @Cyril Crespeau, @Paris 2024, @Département de la Drôme