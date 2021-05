A l’occasion de la 15ème édition de la Fête de la Nature, partez à la découverte des richesses naturelles de la Drôme !

Randonnées guidées, visites de jardins privés, découvertes de sites, ateliers pédagogiques… Plus d’une trentaine d’animations ludiques et gratuites sont proposées, sur le thème « A travers mille et un regards ».

Quatre Espaces Naturels Sensibles départementaux vous accueillent les 22 et 23 mai prochains

alpage de Font d’Urle

plateau d’Ambel

parc de Lorient

forêt de Saoû



De nombreuses animations sont également accessibles sur les sites de nos partenaires.

Important

Certaines animations sont susceptibles d’êtres modifiées ou annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Pour participer, pensez bien à vous inscrire (jauges limitées à respecter) : toutes les coordonnées sont disponibles dans les fiches de chaque animation ci-dessous.

Découvrez les animations de la Fête de la Nature 2021